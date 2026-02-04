Укр Рус
4 лютого, 07:56
2

Знову "мінус" окупанти: у Генштабі озвучили втрати Росії на 4 лютого

Юлія Харченко

Росія продовжує війну проти України. Попри значні втрати людей та техніки, окупанти не зупиняють спроб наступу на українські території.

Про втрати росіян за останню добу повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Скільки Росія втратила на війні в Україні за останню добу?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила: 

  • особового складу – 1243070 (+780) ;
  • танків – 11637 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23992 (+7);
  • артилерійських систем – 36915 (+60);
  • РСЗВ – 1634 (+1);
  • засобів ППО – 1293 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 123743 (+1355);
  • крилатих ракет – 4245 (+40);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 76949 (+211);
  • спеціальної техніки – 4062 (+4).


Втрати росіян станом на 4 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких ще втрат зазнала Росія останнім часом?

  • ЗСУ атакували військові об'єкти росіян на окупованих територіях, зокрема, ремонтну базу в Запорізькій області та пункт управління БпЛА в Донеччині. Сили оборони били й по об'єктах у Курській та Брянській областях Росії.

  • На Покровському напрямку російські війська здійснили масштабний штурм, але зазнали поразки від бригади "Спартан". Українські сили знищили близько 80 окупантів і 20 одиниць техніки, а також взяли двох штурмовиків у полон.

  • Військові батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців провели унікальну бойову операцію. Вони вперше завдали удару та знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" безпосередньо на території Росії.