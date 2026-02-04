Знову "мінус" окупанти: у Генштабі озвучили втрати Росії на 4 лютого

Про втрати росіян за останню добу повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:



Втрати росіян станом на 4 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ атакували військові об'єкти росіян на окупованих територіях, зокрема, ремонтну базу в Запорізькій області та пункт управління БпЛА в Донеччині. Сили оборони били й по об'єктах у Курській та Брянській областях Росії.

На Покровському напрямку російські війська здійснили масштабний штурм, але зазнали поразки від бригади "Спартан". Українські сили знищили близько 80 окупантів і 20 одиниць техніки, а також взяли двох штурмовиків у полон.