СОУ знову "мінуснули" понад 1000 окупантів і спалили гору техніки: втрати Росії на 5 серпня
Росія не змогла реалізувати свій план щодо літньої наступальної кампанії, проте продовжують кидати своїх солдатів на захоплення українських територій. Так, не обходиться без разючих втрат у ворожій армії.
Про нову партію ліквідованих окупантів та їхню техніку повідомили в Генштабі ЗСУ.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 5 серпня 2026 року загальні бойові втрати російської армії орієнтовно становлять:
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особового складу – близько 1 452 8000 (+1 130);
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танків – 12 242 (+5);
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бойових броньованих машин – 25 084 (+5);;
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артилерійських систем – 47 396 (+65)
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РСЗВ – 2002 (+2);
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засоби ППО – 1 540 (+2);
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літаків – 439;
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гелікоптерів – 354;
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наземних робототехнічних комплексів – 2 134 (+10);
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БПЛА оперативно–тактичного рівня – 444 455 (+1 715);
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крилаті ракети – 5 007;
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кораблі / катери – 34;
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підводні човни – 2;
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автомобільна техніка та автоцистерни – 130 266 (+449);
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спеціальна техніка – 4 495 (+3).
Втрати ворога станом на 5 серпня / Інфографіка Генштабу
Зазначимо, що командування 64-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресорки приховує справжні масштаби втрат серед особового складу. Тисячі російських військових офіційно мають статус зниклих безвісти, хоча значна частина з них, імовірно, загинула на фронті.
Водночас родичі окупантів, які намагаються дізнатися про долю своїх близьких, стикаються з тиском і погрозами. Їх нібито залякують кримінальним переслідуванням і попереджають про можливе позбавлення належних компенсацій.