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5 серпня, 06:53
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СОУ знову "мінуснули" понад 1000 окупантів і спалили гору техніки: втрати Росії на 5 серпня

Тетяна Бабич

Росія не змогла реалізувати свій план щодо літньої наступальної кампанії, проте продовжують кидати своїх солдатів на захоплення українських територій. Так, не обходиться без разючих втрат у ворожій армії.

Про нову партію ліквідованих окупантів та їхню техніку повідомили в Генштабі ЗСУ.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 5 серпня 2026 року загальні бойові втрати російської армії орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 452 8000 (+1 130);
  • танків – 12 242 (+5);
  • бойових броньованих машин – 25 084 (+5);;
  • артилерійських систем – 47 396 (+65)
  • РСЗВ – 2002 (+2);
  • засоби ППО – 1 540 (+2);
  • літаків – 439;
  • гелікоптерів – 354;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 134 (+10);
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 444 455 (+1 715);
  • крилаті ракети – 5 007;
  • кораблі / катери – 34;
  • підводні човни – 2;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 130 266 (+449);
  • спеціальна техніка – 4 495 (+3).


Втрати ворога станом на 5 серпня / Інфографіка Генштабу

Зазначимо, що командування 64-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресорки приховує справжні масштаби втрат серед особового складу. Тисячі російських військових офіційно мають статус зниклих безвісти, хоча значна частина з них, імовірно, загинула на фронті. 

Водночас родичі окупантів, які намагаються дізнатися про долю своїх близьких, стикаються з тиском і погрозами. Їх нібито залякують кримінальним переслідуванням і попереджають про можливе позбавлення належних компенсацій.

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