СОУ знову "мінуснули" понад 1000 окупантів і спалили гору техніки: втрати Росії на 5 серпня

Росія не змогла реалізувати свій план щодо літньої наступальної кампанії, проте продовжують кидати своїх солдатів на захоплення українських територій. Так, не обходиться без разючих втрат у ворожій армії.

Про нову партію ліквідованих окупантів та їхню техніку повідомили в Генштабі ЗСУ.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 5 серпня 2026 року загальні бойові втрати російської армії орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 452 8000 (+1 130);

танків – 12 242 (+5);

бойових броньованих машин – 25 084 (+5);;

артилерійських систем – 47 396 (+65)

РСЗВ – 2002 (+2);

засоби ППО – 1 540 (+2);

літаків – 439;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 134 (+10);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 444 455 (+1 715);

крилаті ракети – 5 007;

кораблі / катери – 34;

підводні човни – 2;

автомобільна техніка та автоцистерни – 130 266 (+449);

спеціальна техніка – 4 495 (+3).



Втрати ворога станом на 5 серпня / Інфографіка Генштабу

Зазначимо, що командування 64-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресорки приховує справжні масштаби втрат серед особового складу. Тисячі російських військових офіційно мають статус зниклих безвісти, хоча значна частина з них, імовірно, загинула на фронті.

Водночас родичі окупантів, які намагаються дізнатися про долю своїх близьких, стикаються з тиском і погрозами. Їх нібито залякують кримінальним переслідуванням і попереджають про можливе позбавлення належних компенсацій.