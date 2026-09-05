5 вересня, 06:34
Оновлено - 06:41, 5 вересня
Понад 1000 ліквідованих солдатів і гора спаленої техніки: втрати Росії на 5 вересня
Росія продовжує зазнавати великих втрат у війні проти України. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1260 ворожих солдатів.
З 24 лютого 2022 року чисельність армії країни-агресорки зменшилась вже приблизно на 1 495 050 осіб. Про це пише Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 4 вересня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 495 050 (+1 260) осіб;
- танків – 12 328 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 273 (+1);
- артилерійських систем – 49 227 (+65);
- РСЗВ – 2 093 (+5);
- засоби ППО – 1 604 (+0);
- літаків – 441 (+0);
- гелікоптерів – 355 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898);
- крилаті ракети – 5 070 (+0);
- кораблі / катери – 35 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 144 043 (+401);
- спеціальна техніка – 4 644 (+8).
Втрати Росії 5 вересня / Інфографіка Генштабу
Зазначимо, ЗМІ пишуть, що російські втрати становлять щонайменше 36 тисяч людей на місяць. Вони приблизно на 6 тисяч перевищують кількість нових рекрутерів.