Понад 1000 ліквідованих солдатів і гора спаленої техніки: втрати Росії на 5 вересня

Росія продовжує зазнавати великих втрат у війні проти України. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1260 ворожих солдатів.

З 24 лютого 2022 року чисельність армії країни-агресорки зменшилась вже приблизно на 1 495 050 осіб. Про це пише Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 4 вересня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 495 050 (+1 260) осіб;

танків – 12 328 (+3);

бойових броньованих машин – 25 273 (+1);

артилерійських систем – 49 227 (+65);

РСЗВ – 2 093 (+5);

засоби ППО – 1 604 (+0);

літаків – 441 (+0);

гелікоптерів – 355 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898);

крилаті ракети – 5 070 (+0);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 144 043 (+401);

спеціальна техніка – 4 644 (+8).



Втрати Росії 5 вересня / Інфографіка Генштабу

Зазначимо, ЗМІ пишуть, що російські втрати становлять щонайменше 36 тисяч людей на місяць. Вони приблизно на 6 тисяч перевищують кількість нових рекрутерів.