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24 Канал Новини світу Понад 1000 ліквідованих солдатів і гора спаленої техніки: втрати Росії на 5 вересня
5 вересня, 06:34
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Оновлено - 06:41, 5 вересня

Понад 1000 ліквідованих солдатів і гора спаленої техніки: втрати Росії на 5 вересня

Данило Жоров

Росія продовжує зазнавати великих втрат у війні проти України. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1260 ворожих солдатів.

З 24 лютого 2022 року чисельність армії країни-агресорки зменшилась вже приблизно на 1 495 050 осіб. Про це пише Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 4 вересня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 495 050 (+1 260) осіб;
  • танків – 12 328 (+3);
  • бойових броньованих машин – 25 273 (+1);
  • артилерійських систем – 49 227 (+65);
  • РСЗВ – 2 093 (+5);
  • засоби ППО – 1 604 (+0);
  • літаків – 441 (+0);
  • гелікоптерів – 355 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13);
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898);
  • крилаті ракети – 5 070 (+0);
  • кораблі / катери – 35 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 144 043 (+401);
  • спеціальна техніка – 4 644 (+8).


Втрати Росії 5 вересня / Інфографіка Генштабу

Зазначимо, ЗМІ пишуть, що російські втрати становлять щонайменше 36 тисяч людей на місяць. Вони приблизно на 6 тисяч перевищують кількість нових рекрутерів. 

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