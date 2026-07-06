Мінус 1420 окупантів, 7 танків та 3 ППО: втрати Росії на 6 липня

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів і завдавати значних втрат ворожій техніці. Щодня кількість ліквідованих загарбників зростає, а Сили оборони успішно послаблюють бойовий потенціал армії Росії.

Про актуальні втрати Росії у війні розповіли у Генштабі.

Дивіться також Російський флот боїться виходити в Чорне море навіть для запуску "Калібрів", – Плетенчук

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 6 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 411 050 (+1 420) осіб;

танків – 12 088 (+7);

бойових броньованих машин – 24 894 (+16);

артилерійських систем – 45 451 (+63);

РСЗВ – 1 917 (+1);

засобів ППО – 1 473 (+3);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 392 717 (+1 979);

наземних робототехнічних комплексів – 1 833 (+12);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 116 686 (+580);

спеціальної техніки – 4 389 (+4);

крилатих ракет – 4 850 (+3).



Втрати Росії у війні станом на 6 липня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що головна мета Сил оборони – не допустити просування російських військ і завдавати ворогу максимальних втрат. За його словами, Україна прагне вийти на показник щонайменше 200 ліквідованих окупантів на один квадратний кілометр, щоб зробити будь-який наступ Росії надто дорогим.

До слова, у червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, встановивши кілька рекордів. Зокрема, було знищено рекордну кількість артилерії, техніки та майже 50 тисяч російських безпілотників. Основний акцент військові зробили на ударах по логістиці окупантів, що суттєво послаблює їхні можливості на фронті.