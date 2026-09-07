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7 вересня, 06:32
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ЗСУ ліквідували ще 1 540 окупантів: втрати Росії на 7 вересня

Софія Рожик

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували 1 540 ще загарбників.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 497 980 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 7 вересня 2026 рік Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 497 980 (+1 540) осіб;
  • танків – 12 332 (+1);
  • бойових броньованих машин – 25 284 (+6);
  • артилерійських систем – 49 311 (+51);
  • РСЗВ – 2 103 (+7);
  • засоби ППО – 1 609 (+4);
  • літаків – 441 (+0);
  • гелікоптерів – 355 (+0);
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 502 717 (+1 473);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9);
  • кораблі / катери – 35 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 145 026 (+591);
  • спеціальна техніка – 4 647 (+3),
  • крилаті ракети – 5 070 (+0).

Втрати Росії / Фото Генштабу

Нагадаємо, що агенти руху "Атеш" 21 серпня знищили вежу зв'язку в районі Пермі. Це сталося безпосередньо перед вдалим ударом Сил оборони України по нафтопереробному заводу "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез". Знищена споруда слугувала резервним каналом для обміну оперативною інформацією між охороною підприємства та військовими підрозділами, що його прикривали.

А ще Сили оборони України знищили одразу 2 російські вертольоти, а саме Ка-52 і Мі-28, та уразили Мі-8 в аеропорту Сочі.

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