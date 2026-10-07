1 690 окупантів і сотні одиниць важливої техніки: оновлені "успіхи" Росії до 74-річчя Путіна
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 690 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 545 950 осіб. Генеральний штаб ЗСУ підбив підсумки "успіхів" Росії до 74-річчя диктатора Путіна.
Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення до 7 жовтня 2026 року втрати країни-терористки складають:
- особового складу – близько 1 545 950 (+1 690) осіб;
- танків – 12 396 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 498 (+4);
- артилерійських систем – 50 836 (+51);
- РСЗВ – 2 192 (+8);
- засобів ППО – 1 690 (+2);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 551 876 (+1890);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 878 (+12);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 159 128 (+577);
- спеціальної техніки – 4 800 (+5);
- крилатих ракет – 5 126 (+0).
Розв'язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе – до звалища історії. Продовжуємо боротьбу з агресором заради справедливого і тривалого миру в Україні,
– зазначили у Генштабі.
До слова, українські артилеристи ліквідували командира російського 11-го танкового полку майора Олексія Караваєва з позивним "Отець". Російський офіцер загинув під час інспекційної поїздки на передові позиції окупантів на Харківському напрямку.