Укр Рус
Мінус майже тисяча окупантів та техніка: втрати ворога на 8 березня
8 березня, 07:58
3

Мінус майже тисяча окупантів та техніка: втрати ворога на 8 березня

Юлія Харченко
Основні тези
  • Росія втратила близько 1 273 290 особового складу, з яких 930 за останній день.
  • Окупанти також втратили 11 742 танків, 24 157 бойових броньованих машин, та 4 403 крилатих ракет.

Росія щоденно продовжує втрачати військових та техніку у війні з Україною. Сили оборони здійснюють контрнаступ та знищують військовий потенціал ворога.

Про актуальні втрати ворога на 8 березня інформує Генштаб.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

  • особового складу – близько 1 273 290 (+930) осіб;
  • танків – 11 742 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 157 (+6);
  • артилерійських систем – 38 059 (+55);
  • РСЗВ – 1 673 (+3);
  • засобів ППО – 1 322 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 164 416 (+2 558);
  • крилатих ракет – 4 403 (+19);
  • кораблів/катерів – 30 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 82 101 (+289);
  • спеціальної техніки – 4 083 (+3).


Втрати ворога на 8 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про останні значні втрати ворога?

  • Сили оборони України пошкодили два російські фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" під час атаки на військово-морську базу в Новоросійську 2 березня. Атака на російську базу з використанням понад 200 безпілотників призвела до значних руйнувань.

  • Вночі проти 5 березня ВМС ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-27. Українські морські безпілотники та дрони завдали серйозних втрат російським військам, знищивши системи управління й зв'язку на платформі "Сиваш".

  • Також 2 березня стало відомо, що українські військові завдали удару по центру дальнього космічного зв'язку у районі населеного пункту Вітине та радіолокаційній станції "Подльот-К1" у тимчасово окупованому Криму. Також уражено РЛС "Каста 2Е2" та РЛС "ЯСТРЕБ А-В" на ТОТ Луганщини, а ще підрозділ радіоелектронної розвідки "Рубікон" на ТОТ Донеччини та Запоріжжя.