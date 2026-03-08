Мінус майже тисяча окупантів та техніка: втрати ворога на 8 березня

Про актуальні втрати ворога на 8 березня інформує Генштаб.

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:



Втрати ворога на 8 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони України пошкодили два російські фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" під час атаки на військово-морську базу в Новоросійську 2 березня. Атака на російську базу з використанням понад 200 безпілотників призвела до значних руйнувань.

Вночі проти 5 березня ВМС ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-27. Українські морські безпілотники та дрони завдали серйозних втрат російським військам, знищивши системи управління й зв'язку на платформі "Сиваш".