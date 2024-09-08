Понад 1200 загарбників та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 8 вересня

8 вересня 2024, 07:26
Читать новость на русском
Автор: Ірина Марціяш

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1270 солдатів.

Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога складають понад 620 тисяч осіб особового складу. Зокрема, окупанти також не змогли дорахуватися танків, артилерійських установок та іншої техніки.

Дивіться також На складі в Острогозькому районі було знищено північнокорейські ракети, – ЦПД

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 625260 (+1270) осіб,
  • танків – 8636 (+4);
  • бойових броньованих машин – 16897 (+19);
  • артилерійських систем – 17804 (+30);
  • РСЗВ – 1180 (+2);
  • засобів ППО – 942 (+0);
  • літаків – 368 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80);
  • крилатих ракет – 2588 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47);
  • спеціальної техніки – 3047 (+10).


Втрати ворога на 8 вересня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ


 


 