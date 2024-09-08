Понад 1200 загарбників та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 8 вересня
8 вересня 2024, 07:26Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1270 солдатів.
Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога складають понад 620 тисяч осіб особового складу. Зокрема, окупанти також не змогли дорахуватися танків, артилерійських установок та іншої техніки.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 625260 (+1270) осіб,
- танків – 8636 (+4);
- бойових броньованих машин – 16897 (+19);
- артилерійських систем – 17804 (+30);
- РСЗВ – 1180 (+2);
- засобів ППО – 942 (+0);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80);
- крилатих ракет – 2588 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47);
- спеціальної техніки – 3047 (+10).
Втрати ворога на 8 вересня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ