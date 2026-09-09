На фронті уже мінус 1,5 мільйона окупантів: втрати Росії на 9 вересня

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 480 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 500 870 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 9 вересня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб;

танків – 12 338 (+6);

бойових броньованих машин – 25 290 (+5);

артилерійських систем – 49 383 (+42);

РСЗВ – 2 105 (+1);

засоби ППО – 1 613 (+1);

літаків – 441 (+0);

гелікоптерів – 355 (+0);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 506 188 (+1 879);

наземних робототехнічних комплексів – 2 534 (+13);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 146 008 (+530);

спеціальна техніка – 4 650 (+3),

крилаті ракети – 5 103 (+33).

Втрати Росії / Фото Генштабу

Нагадаємо, що Сили оборони України завдали ударів по місцю зберігання й запуску ворожих безпілотників у Донецьку. Також атак зазнали пункти управління окупантів у Криму та на Запоріжжі.

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу "Стрікс" успішно відпрацювали по російських розвідувальних безпілотниках. Захисники знищили одразу чотири БпЛА – "Суперкам", "Орлан" та два безпілотники Zala. Вартість знищеної техніки оцінюють у 920 тисяч доларів.