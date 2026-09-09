На фронті уже мінус 1,5 мільйона окупантів: втрати Росії на 9 вересня
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 480 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 500 870 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 9 вересня 2026 рік Росія втратила:
- особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб;
- танків – 12 338 (+6);
- бойових броньованих машин – 25 290 (+5);
- артилерійських систем – 49 383 (+42);
- РСЗВ – 2 105 (+1);
- засоби ППО – 1 613 (+1);
- літаків – 441 (+0);
- гелікоптерів – 355 (+0);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 506 188 (+1 879);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 534 (+13);
- кораблі / катери – 35 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 146 008 (+530);
- спеціальна техніка – 4 650 (+3),
- крилаті ракети – 5 103 (+33).
Втрати Росії / Фото Генштабу
Нагадаємо, що Сили оборони України завдали ударів по місцю зберігання й запуску ворожих безпілотників у Донецьку. Також атак зазнали пункти управління окупантів у Криму та на Запоріжжі.
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу "Стрікс" успішно відпрацювали по російських розвідувальних безпілотниках. Захисники знищили одразу чотири БпЛА – "Суперкам", "Орлан" та два безпілотники Zala. Вартість знищеної техніки оцінюють у 920 тисяч доларів.