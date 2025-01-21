Загарбники зазнають втрат на Запорізькому напрямку: у ГУР показали епічне відео

Українські військові завдають росіянам колосальних втрат на полі бою. Попри це, загарбники не полишають спроб захопити українські території.

Військові ГУР знищують окупантів на Запорізькому напрямку фронту. Про це пише 24 Канал із посиланням на спецслужбу.

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Знищили також склади

Росіян продовжують ліквідовувати на Запоріжжі. У ГУР поділились цілою підбіркою кадрів майстерної роботи наших військових. На відео – епізоди результативної роботи в січні 2025 року.

ГУР працює на Запоріжжі: дивіться відео

Відомо, що вдалося знищити та уразили 53 одиниці ворожих транспортних засобів, 4 броньовані машини, 4 міномети, понад півсотні БПЛА, а ще – антени та інше обладнання для звʼязку, засоби РЕБ/РЕР російських загарбників. Крім цього, також знищили 2 ворожі склади боєприпасів.

Триває прицільна робота по інженерно-фортифікаційних спорудах ворога – 200 уражено, 30 знищено. Безповоротні та санітарні втрати окупантів за вказаний період – понад 130 росіян,

– мовиться в повідомленні.

У ГУР наголосили, що боротьба продовжується.