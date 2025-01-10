Кількість втрат у "найсильніших загонах" Росії зросла майже в сім разів, – ВВС

Росія зазнає колосальних втрат на полі бою. Зокрема, втрат зазнають і найкращі загони ворожої армії.

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська втратили щонайменше 6083 елітних бійці. Про це пише 24 Канал із BBC.

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Імена понад 80 тисяч вдалося встановити

Західні журналісти писали, що 6083 зарахували тільки кадрових військових із найбоєздатніших підрозділів повітряно – десантних військ, морської піхоти, загонів спецпризначенців міноборони і росгвардії, а також військових пілотів.

Крім цього, вдалося встановити імена 88 055 російських військових, які загинули у війні проти України.

Елітні загони десантників, морської піхоти і спецназу російської армії відігравали ключову роль у перші місяці повномасштабної війни. Після цього вони зазнали значних втрат та відійшли в тил. Однак підрозділи ПДВ і морської піхоти досі перебувають на лінії зіткнення та продовжують зазнавати втрат.

Втрати у сильних підрозділах зросли

На початок 2025 року кількість втрат у "найсильніших загонах" зросла майже в сім разів і перевищила 6 тисяч осіб.

На початок 2025 року підтвердили 3240 кадрових десантників, які почали служити у ПДВ ще до початку війни Росії проти України. Серед загиблих – 654 офіцери.

Крім цього, загальні встановлені втрати підрозділів ПДВ склали 3957 військових. Крім кадрових десантників загинули ще 253 людини, які були мобілізовані.

Серед загиблих також ще 419 добровольців, служили на контракті після лютого 2022 року. Побічно на втрати може вказувати те, що до складу десантних полків почали приписувати підрозділи, сформовані з ув’язнених.

Ймовірно, найбільших втрат зазнав 331-й гвардійський полк ПДВ. Його вважали одним із найсильніших підрозділів російської армії.

Підрахунки журналістів враховують лише половину реальних втрат, тому реальна кількість загиблих у 331-му полку може досягати 480 осіб.

У війні проти України серйозних втрат зазнала і 31-ша гвардійська бригада ПДВ. Семе вона раніше отримала звання найкращого десантно – штурмового з'єднання ПДВ Росії.

Морська піхота також зазнала втрат

У війні проти України зазнає втрат і морська піхота агресорки. Загальні втрати, які вдалося встановити, склали 1685 осіб.

Росія втратила 267 льотчиків. Підготовка одного льотчика-снайпера може займати 15 – 17 років і коштувати 12 – 14 мільйонів доларів.

Крім цього, до січня 2025 року загинуло 4595 російських офіцерів. Водночас варто враховувати, що реальні втрати Росії дуже складно встановити через відкриті джерела.