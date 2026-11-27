Сили оборони України з 19 по 26 листопада уразили 15 складів російських окупантів. Зокрема, під вогонь потрапили стратегічні запаси боєприпасів, безпілотників, пального та забезпечення військ.

Українські воїни невпинно вибивають тилові бази окупаційної армії у відповідь на збройну агресію та терор цивільного населення. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ліквідація ресурсів ворога здійснюється планово та з максимальною точністю.

Які об'єкти окупантів вдалося уразити

Найвідчутнішого удару зазнало матеріально-технічне забезпечення противника – Сили оборони знешкодили одразу 9 таких баз.

Окрім того, загарбники втратили 3 склади з паливно-мастильними матеріалами та 2 сховища з боєприпасами.

Також захисники ліквідували 1 ворожий склад безпілотників, завдяки чому зменшили можливості загарбників для атак і коригування вогню на фронті.

У військовому командуванні наголосили, що нищення ворожих запасів триватиме й надалі.

Раніше українські військові регулярно завдавали ударів по логістичних ланцюжках окупантів. Зокрема, нещодавно бійці уразили скупчення вантажівок на території Брянської області та знищили важливу ворожу переправу на Донеччині.