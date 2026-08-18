Втрати Росії зростають: у ГУР сказали, скільки окупантів ліквідовано за липень

Втрати Росії на фронті невпинно зростають. Зараз вони перевищують місячний набір за контрактом.

Про це розповів інтерв'ю РБК-Україна заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

Які втрати Росії

У червні загальні втрати окупаційної армії були на рівні 39 тисяч. З них близько 60% – вбиті та зниклі безвісти.

У липні було уже не менше 40 тисяч вбитими та пораненими.

При цьому у червні з міністерством оборони Росії підписали контракт 36 тисяч, а в липні – близько 39 тисяч осіб,

– зауважив Скібіцький.

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Загальна чисельність російського угруповання, яке воює проти України, складає 670 тисяч бойового компонента та 65 тисяч особового складу в оперативному резерві. І ця кількість майже не змінюється.

Нагадаємо, що за минулу добу, за даними Генштабу, Сили оборони України ліквідували ще 1 210 окупантів. Також Росія втратила 55 артсистем, 19 НРК, 7 ББМ та багато іншої техніки.