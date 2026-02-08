У Росії чергові шалені втрати: ГУР за січень уразили 6 об'єктів ППО окупантів

Так, впродовж січня, як передає ГУР, Україна уразила 6 об'єктів російської ППО.

Ряди російської ППО порідшали по всій лінії фронту.

Впродовж морозного січня майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" трощили елементи протиповітряної оборони ворога по всій лінії бойового зіткнення,

– розповіли у розвідці.

Влучні удари припали на:

Ліквідація російської ППО: дивіться відео

У січні Сили безпілотних систем атакували 6 засобів ППО Росії за 48 годин на ТОТ Донеччини та Запоріжжя.

7 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію ще 730 окупантів, а ще понад 1200 одиниць ворожого озброєння.