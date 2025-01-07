Рекорд у 2200 втрат за день: британська розвідка назвала найгірший місяць у 2024 для армії Росії

Росія продовжує втрачати особовий склад та техніку на війні проти України. У британській розвідці оцінили, який місяць у 2024 році став для російської армії найгіршим.

Загалом втрати минулого року значно перевищують ті, що були у росіян у 2023 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міноборони Великої Британії.

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Втрати Росії на війні у 2024 році

За даними британської розвідки, у 2024 році російські війська зазнали 429 660 втрат вбитими та пораненими. У 2023 році цей показник становив 252 940 осіб.

З початку конфлікту Росія, ймовірно, зазнала понад 790 000 жертв. Грудень 2024 року став, мабуть, найдорожчим місяцем війни для Росії із загальним числом втрат 48 670 осіб, за даними Генштабу України,

– пишуть у британському міноборони.

Грудень став шостим місяцем поспіль, коли Росія зазнала збільшення місячних загальних втрат. Середньодобові дані становили 1570 осіб.

А 19 грудня 2024 року зафіксовано рекорд – 2200 осіб за один день.

"Цілком імовірно, що в січні 2025 року Росія буде продовжувати відчувати високі втрати внаслідок продовження атак піхоти на кількох напрямках", – зауважують у британській розвідці.