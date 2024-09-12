Дронами та HIMARS зірвали штурм росіян на Курщині: у ЗСУ показали, як потужно вдарили по ворогу

Українські воїни продовжують знищувати ворога в Курській області Росії. Управлінці дронами об'єдналися з бійцями, що керують HIMARS, аби завдати точного удару по окупантах.

Саме оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем навели вогонь на ворожі підрозділи, які готувалися до наступу. Про це розповіли захисники, наголосивши на високій ефективності спільних дій із розрахунками HIMARS.

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Точний удар за допомогою HIMARS

За словами пресслужби Сил безпілотних систем ЗСУ, ворожі підрозділи, що зазнали удару, збиралися наступати на позиції українських військових у Курській області. Втрати противника відзначають як суттєві.

Знищуємо ворога на його території. Оператори спільно з розрахунком HIMARS провели успішну операцію зі знищення значної кількості особового складу противника на одному з ключових напрямків,

– вказано в повідомленні.

Військові акцентують, що професійність операторів та сучасне оснащення забезпечують технологічну перевагу, даючи змогу вражати ворога не тільки на лінії фронту, але й у глибокому тилу.

Загалом, за словами захисників, це впливає на хід бойових дій і сприяє наближенню перемоги України.

Як оператори дронів та HIMARS завдали потужного удару ворогу: дивіться відео Сил безпілотних систем

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Раніше стало відомо, що 10 вересня бійці Головного управління розвідки знищили російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем за допомогою ПЗРК. На борту перебувало 2 льотчики. Імовірно, жоден із них не вижив.