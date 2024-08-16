Це дуже корисно для нашої оборони, – Зеленський про втрати ворога в Курській області

Сили оборони продовжують операцію в Курській області, завдаючи ворогу серйозних втрат. Як пояснив Володимир Зеленський, такі дії дуже корисні для нашої оборони.

Про це президент України повідомив у традиційному зверненні. Він додав, що протягом дня заслухав кілька доповідей Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

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Росіяни зазнають втрат у Курській області

Зеленський повідомив, що окупанти зазнають серйозних втрат, і це позитивно впливає на ситуацію на фронті.

Бачимо, що окупант зазнає втрат, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони. Це стосується знищення логістики російської армії та витрати їхніх резервів. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це,

– повідомив Зеленський.

До речі, Повітряні сили підтвердили, що 16 серпня українські льотчики успішно атакували міст у Курській області. Відомо, що він розташований поблизу селища Глушкове, й нині десятки населених пунктів відрізані від російських військових.

Як заявили самі російські пропагандисти, міст використовували для постачання озброєння та їжі військовим у Курській області. Окрім того, за неофіційною інформацією, після знищення мосту в оточені могли опинитися близько 700 російських військових.

У мережі також опублікували кадри знищення мосту на Курщині. На них видно, що після влучного удару секція мосту впала у воду.