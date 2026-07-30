СБС уразили базу безекіпажних катерів, танкери та майданчик запуску "Шахедів", – "Мадяр"

Сили безпілотних систем знову відпрацювали по об'єктах російської армії. Під ударами дронів були ворожі бази безекіпажних катерів, майданчик запуску ударних дронів та елементи їхньої протиповітряної оборони.

Про це 30 липня повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Нові ураження СБС

Цього разу по цілях противника відпрацювали 9-й батальйон "Кайрос" 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра", 412 ОБр СБС Nemesis та угруповання СБС підрозділ "Фенікс" ДПСУ.

Дрони уразили базу морських безекіпажних катерів у населеному пункті Сніжне в тимчасово окупованому Криму. Крім того, на півострові під ударом були радіопрозорі укриття радіолокаційних станцій в районі села Охотниче.

Також військові поцілили по:

радіолокаційній станції П-18 біля Іванівки Запорізької області;

зенітному ракетному комплексу "Бук-М3" на тралі поблизу Сніжного Донецької області;

РЛС "Небо-СВУ" біля населеного пункту Руський Колодець у Ростовській області Росії;

ТРЛС "Сопка-2" біля Федорівки Ростовської області.

До того ж оператори дронів успішно відпрацювали по місцю зберігання та запуску ударних безпілотників типу "Шахед" на аеродромі "Донецьк".

Сили безпілотних систем атакували об'єкти окупантів: дивіться відео

"Мадяр" додав, в рамках операції "МоЛоЧКа" вночі було уражено ще чотири російські танкери у Чорному та Азовському морях. Загалом від початку операції 6 липня воїни поцілили по 205 ворожих суднах, із яких 130 – в Азовському морі та 75 – у Чорному.

А протягом липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 30 елементів російської ППО.

Нагадаємо, Сили оборони також вдарили по нафтопереробному заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у російській Пермі. В результаті атаки на території підприємства сталась пожежа.