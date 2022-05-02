23 800 бійців і 1048 танків: актуальні втрати російських військ

Збройні Сили України продовжують боронити нашу землю, знищуючи російських загарбників. Станом на 2 травня втрати ворога становлять вже 23800 солдат.

Свіжими даними поділилися у Генеральному штабі ЗСУ. Кажуть, що за останню добу додалось ще 300 ліквідованих російських загарбників.

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Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 30 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 23800, тобто +300 осіб ліквідовано;

танків – 1048 (+22) одиниць;

бойових броньованих машин – 2519 (+48) одиниць;

артилерійських систем – 459 (+8) одиниць;

РСЗВ – 152 (+1) одиниці;

засобів ППО – 80 одиниць;

літаків – 194 (+2) одиниці;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки – 1824 (+28) одиниці;

кораблів / катерів – 8 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26) одиниць;

спеціальної техніки – 38 (+6) одиниць;

крилаті ракети – 84 одиниці.

Що відомо про стан російської армії

Розвідка Великої Британії оприлюднила новий звіт, в якому мовиться про те, що зараз може відбуватися в армії країни-окупантки. Її солдати воюють на території України, для чого залучили аж 65% своїх наземних збройних сил. Але українські воїни вже ліквідували їх велику частину.

Також є інформація, що в Україні воюють саме елітні підрозділи російської армії. Та вони, за даними розвідки Великої Британії, несуть нечувані втрати на нашій землі, яку намагають окуповувати. Як наслідок, для того, щоб відновитись, їм потрібні роки. Останнє вражаюче знешкодження загарбників, наприклад, було біля Ізюма. Там вдалось знищити цілі штаби та високих командирів.

Відзначається "друга армія" світу також і своєю відсталістю від цивілізації. Їх дивують такі речі як унітаз, вода в будинку, нормальна їжа та інше. Остання їхня вихідка – російські окупанти були здивовані покриттям інтернету й намагалися вивезти його до себе в Росію.

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