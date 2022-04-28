22 800 осіб: російські окупанти продовжують зазнавати втрат

Герої ЗСУ продовжують завдати російським окупантам втрат. Станом на 28 квітня загальні втрати вже становлять 22 800 осіб.

Відомо, що ці цифри не є остаточними. Інтенсивність бойових дій ускладнює процес підрахунку знищених росіян.

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Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 28 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 22 800 осіб;

танків – 970 одиниць;

бойових броньованих машин – 2389 одиниць;

артилерійських систем – 431 одиниця;

РСЗВ – 151 одиниця;

засобів ППО – 72 одиниці;

літаків – 187 одиниць;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки – 1688 одиниць;

кораблів / катерів – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 215 одиниць;

спеціальної техніки – 31 одиниця;

пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

Додамо, що за вчора, 27 квітня, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили 8 повітряних цілей.

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