22 800 осіб: російські окупанти продовжують зазнавати втрат

28 квітня 2022 , 10:26
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Герої ЗСУ продовжують завдати російським окупантам втрат. Станом на 28 квітня загальні втрати вже становлять 22 800 осіб.

Відомо, що ці цифри не є остаточними. Інтенсивність бойових дій ускладнює процес підрахунку знищених росіян.

Читайте також ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів на Півдні: ліквідовані майже 50 росіян і 14 їхніх машин

Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 28 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 22 800 осіб;
  • танків – 970 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2389 одиниць;
  • артилерійських систем – 431 одиниця;
  • РСЗВ – 151 одиниця;
  • засобів ППО – 72 одиниці;
  • літаків – 187 одиниць;
  • гелікоптерів – 155 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1688 одиниць;
  • кораблів / катерів – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 215 одиниць;
  • спеціальної техніки – 31 одиниця;
  • пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

Додамо, що за вчора, 27 квітня, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили 8 повітряних цілей.

Вас може зацікавити – ранкове зведення Генштабу за 28 квітня: відео

 

Автор: Марта Пономаренко