Тисячі "Шахедів", десятки ракет та "Циркони": у ПС розкрили скільки цілей знищили у вересні

Упродовж першого місяця осені українські захисники неба приземлили тисячі ворожих безпілотників та десятки крилатих і балістичних ракет. Військові підбили офіційні підсумки своєї роботи, показавши реальні масштаби російських атак.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Яких втрат у небі зазнали росіяни?

Протягом вересня Сили оборони знищили понад 4700 різноманітних повітряних цілей. Крім того, військовим вдалося знешкодити більш як 48 тисяч безпілотників тактичного рівня.

За офіційними даними, серед збитих ракет переважають крилаті Х-101, яких знищили 24 одиниці, та "Калібри" – їх приземлили 12 штук. Також захисники перехопили 8 балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23, 6 крилатих "Іскандер-К", 6 керованих авіаційних Х-59/69 та 8 гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон".

Щодо безпілотників, то левову частку становлять ударні дрони. Військові ліквідували 2722 звичайних "Шахеди" та 1935 реактивних апаратів цього типу. Додатково вдалося знищити 86 одиниць S8000 "Бандероль", понад тисячу розвідувальних дронів та 719 баражуючих боєприпасів "Lancet".

Окремо командування поділилося результатами роботи пілотів за серпень. За цей час авіація здійснила понад 1600 вильотів. З них близько 1300 припали на винищувальне прикриття, а ще понад 250 разів літаки підіймалися для вогневого ураження та підтримки наземних військ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти почали частіше використовувати реактивні дрони, намагаючись розосередити українську ППО по всій країні. Водночас Сили оборони регулярно завдають ударів у відповідь – нещодавно захисники успішно уразили базу зберігання та підготовки ворожих безпілотників поблизу тимчасово окупованого Донецька.