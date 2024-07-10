Росія втратила 91% особового складу під час наступу на Харківську область, – ЗСУ

Росія втратила 91% особового складу під час двомісячного наступу на Харківську область. До нього країна-агресорка залучила 10 350 солдатів.

Втрати росіян складають 2939 вбитими, 6509 пораненими, а 45 окупантів здалися у полон. Про це повідомив заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук.

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Скільки бійців втратили росіяни під час наступу на Харківщину

Орієнтовні втрати противника на нашому напрямку складають приблизно 91%,

– наголосив Солімчук.

За його словами, за цей час росіяни втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади, а також зазнали значних втрат у 83 та 157 танкових полках. Російська 83 десантно-штурмова бригада також постійно зазнає втрат, іноді по кілька десятків солдатів на добу.

Солімчук також зазначив, що через величезні втрати російське командування вимушене знімати підрозділи з інших напрямків та залучати резерви. Втім, він зазначив, що Росія все ще має значний наступальний потенціал.

Яка зараз ситуація на Харківському напрямку

Військовий розповів, що російські війська перегруповуються, зокрема, триває відновлення сил та логістики. Він додав, що в тилах проходить підготовка нових штурмових груп, тому у ЗСУ усвідомлюють потужність окупаційних військ.

"А наші воїни, артилерія та дрони вносять суттєві та відчутні корективи у плани ворога. Всі його спроби наростити зусилля та розширити зону контролю – успіху не мають. По всій лінії державного кордону та фронту ми будемо й надалі знищувати окупантів, руйнуючи їхні загарбницькі плани", – резюмував Солімчук.