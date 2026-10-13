Виживають лише 5%: військовий розповів про хаос в армії Росії під Покровськом

На Покровському напрямку російське командування кидає у штурми тисячі новобранців, з яких виживає не більше 5 відсотків. Через нереалістичні накази захопити Донеччину до нового року в лавах ворога панує тотальний хаос.

Як розповів в ефірі 24 Каналу офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, зараз Росія залучає найбільший людський та дроновий ресурс із 2022 року. За його словами, лише у зоні відповідальності їхнього підрозділу за минулий місяць було знешкоджено 800 окупантів. В окремі дні втрати ворога сягають 50 осіб за добу.

Чому в лавах окупантів панують брехливі доповіді та хаос?

У лавах російських військ панує хаос через нереалістичність вищого наказу захопити Донецьку та Луганську області до нового року. Командири нижньої ланки побоюються доповідати нагору реальний стан справ і вдаються до обману.

На російських картах чимало позицій позначено як "захоплені", хоча насправді там продовжують перебувати українські захисники. Для створення потрібної картинки росіяни активно використовують так званих "флаговтиків", які намагаються встановити російський прапор на розвалених будівлях лише для зйомки з дрона.

У нас був випадок, коли росіяни доволі спокійно під'їхали на мотоциклі до наших позицій, до наших розвідників, крикнули їм, чи вони не з такої-то російської бригади, після чого були негайно ліквідовані,

– ділиться військовий.

Через таку дезінформацію окупанти часто відправляють нові підрозділи нібито у свій тил, де вони потрапляють просто на добре укріплені рубежі української оборони та гинуть.

Як Росія заманює нову молодь та строковиків на фронт?

Незважаючи на колосальні втрати, росіяни продовжують підписувати контракти з армією РФ. Головною причиною залишається бідність у російських провінціях, де виплата за підписання першого контракту є величезними грошима. Окупанти активно вербують молодь та строковиків, пропонуючи їм близько 10 тисяч доларів за підписання контракту.

Крім того, багатьох молодих людей та строковиків банально дурять. Їм обіцяють, що служба проходитиме на тилових об'єктах у Донецьку і вони не братимуть участі в штурмових діях. Вороже командування обіцяє їм спокійну службу в тилу або охорону об'єктів, але насправді одразу кидає непідготовлених бійців у м'ясні штурми.

Люди в Росії живуть доволі бідно і, побачивши суму 10 тисяч доларів за підписання контракту, усвідомлюють, що таких грошей не зароблять за пів життя. Їм обіцяють звичайну охорону об'єктів, але дуже швидко такі люди опиняються на своєму першому і останньому штурмі,

– підсумував Черняк.

Щоб ефективно стримувати ці наступальні хвилі перед настанням холодів, бригада "Рубіж" наразі збирає кошти на керовані модулі мінування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог перейшов до тактики безперервних атак дрібними пішими групами. Як зазначав командир батальйону "Сила свободи" Володимир Назаренко, російська піхота перетворилася на "дронове м'ясо", яке відправляють на забій кожні пів години.