Мінус артилерія: бійці ДПСУ показали, як нищать військову техніку росіян

ЗСУ продовжують знищувати російську техніку та особовий склад. Бійці підрозділу "Фенікс" показали відео зі своєю роботою.

Держприкордонслужба розмістила його у власних соцмережах.

Що відомо про удари по ворогу?

Бійці підрозділу "Фенікс" на Добропільському напрямку завдали ударів по ворожій артилерії. Їм вдалось знищити гаубиці "Мста-Б", "Гіацинт-Б", БМ-21 "Град" просто на марші та скупчення FPV-"ждунів".

Завдали втрат живій силі та знищили техніку противника,

– зазначили в ДПСУ.

ЗСУ знищують ворожу техніку: дивіться відео

Що відомо про останні втрати росіян?

У вівторок, 21 липня, українські військові провели успішну операцію на аеродромі "Халіно" на Курщині. У результаті їм вдалось уразити винищувач та зенітний ракетно-гарматний комплекс.

Також вночі 20 липня українські військові повідомили про нову серію ударів по важливих цілях російських військ. Серед уражених об’єктів: морські судна, міст, засоби ППО та радіолокації, а також пункти управління безпілотниками.