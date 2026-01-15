6 одиниць ППО за 48 годин: СБС завдали Росії вражаючих багатомільйонних втрат

Сили безпілотних систем завдали серйозної атаки по ППО росіян. Вони уразили 6 засобів за 48 годин.

Втрат було завдано засобами middle strike в оперативній глибині тимчасово окупованої Донеччини та Запоріжжя. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБС ЗСУ.

Яких втрат зазнала ППО Росії?

Над операціями працювали підрозділи 412 окремої бригади Nemesis СБС у координації новоствореного Центру глибинного ураження Угруповання СБС.

Завдяки їхнім зусиллям протягом 12 – 14 січня було уражено:

ЗРК "ТОР" у Маріупольському районі Донеччини,

РЛС "ВІТЯЗЬ" 50Н6Е у Маріупольському районі Донеччини,

ЗРК "БУК" у Пологівському районі Запоріжжя,

ЗРК "БУК-М1" у Волноваському районі Донеччини,

ЗРК "ТОР-М2" у Пологівському районі Запоріжжя.

А бійці 413 полку СБС "Рейд" окремо уразили ще ЗРК "Стріла-10" у Пологівському районі Запоріжжя.

Полювання за російською ППО: дивіться відео

Атаки були завдані на глибину від 46 до 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

СБС системно працюють над ліквідацією засобів ППО противника та завдають багатомільйонних втрат, послаблюючи його військовий потенціал,

– наголосили військові.

