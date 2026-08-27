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24 Канал Новини України Мінус понад 1000 солдатів та гора спаленої техніки: втрати Росії на 27 серпня
27 серпня, 06:37
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Мінус понад 1000 солдатів та гора спаленої техніки: втрати Росії на 27 серпня

Данило Жоров

Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів. Щодня ворог зазнає серйозних втрат у живій силі та військовій техніці.

З початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-агресорки скоротилась на 1 482 150 своїх військових. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 серпня 2026 року Росія втратила: 

  • особового складу – 1 482 150 (+1 400) осіб;
  • танків – 12 304 (+4);
  • бойових броньованих машин – 25 237 (+7);
  • артилерійських систем – 48 694 (+53);
  • РСЗВ – 2 065 (+3);
  • засобів ППО – 1 590 (+2);
  • літаків – 440 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 483 367 (+1 762);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 140 248 (+494);
  • спеціальної техніки – 4 602 (+10);
  • крилатих ракет – 5 052 (+0).


Втрати Росії 27 серпня / Інфографіка Генштабу

25 серпня та в ніч на 26 серпня Сили оборони України завдали ударів по важливих цілях ворога. Українські захисники уразили низку об'єктів: радіолокаційну станцію, центр підготовки операторів дронів, рембазу та склади з боєприпасами й паливом.

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Генштаб