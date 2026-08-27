27 серпня, 06:37
Мінус понад 1000 солдатів та гора спаленої техніки: втрати Росії на 27 серпня
Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів. Щодня ворог зазнає серйозних втрат у живій силі та військовій техніці.
З початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-агресорки скоротилась на 1 482 150 своїх військових. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 серпня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – 1 482 150 (+1 400) осіб;
- танків – 12 304 (+4);
- бойових броньованих машин – 25 237 (+7);
- артилерійських систем – 48 694 (+53);
- РСЗВ – 2 065 (+3);
- засобів ППО – 1 590 (+2);
- літаків – 440 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 483 367 (+1 762);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 140 248 (+494);
- спеціальної техніки – 4 602 (+10);
- крилатих ракет – 5 052 (+0).
Втрати Росії 27 серпня / Інфографіка Генштабу
25 серпня та в ніч на 26 серпня Сили оборони України завдали ударів по важливих цілях ворога. Українські захисники уразили низку об'єктів: радіолокаційну станцію, центр підготовки операторів дронів, рембазу та склади з боєприпасами й паливом.