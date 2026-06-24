Понад 1200 ліквідованих окупантів і низка знищеної техніки: які втрати Росії на 24 червня

В Україні розпочалася та триває 1582-га доба повномасштабної війни, яку розпочала та веде Росія. Противник продовжує зазнавати відчутних втрат на фронті – як серед особового складу, так і серед техніки та озброєнь.

Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 1260 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні на 24 червня?

За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни станом на 24 червня 2026 року вдалося ліквідувати:

особового складу – близько 1 395 790 (+1 260) осіб;

танків – 12 056 (+6);

бойових броньованих машин – 24 816 (+4);

артилерійських систем – 44 664 (+60);

РСЗВ – 1 889 (+2);

засобів ППО – 1 440 (+3);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 726 (+7);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 369 888 (+1 873);

спеціальної техніки – 4 333 (+4).

крилатих ракет – 4 787 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 111 257 (+430).



Втрати Росії станом на 24 червня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат завдають Росії?

Міністр оборони України Михайло Федоров нещодавно повідомив, що українські військові від початку 2026 року вразили дронами понад 800 тисяч верифікованих російських цілей, що послаблює військовий потенціал ворога.

Днями спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР завдали ударів по окупантах на Запорізькому напрямку. Під удари українських військових потрапили укриття ворога, його жива сила, транспорт та військова техніка.