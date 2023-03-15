Ще майже 1000 окупантів і десятки одиниць техніки: свіжі втрати ворога 15 березня

Російські загарбники продовжують зазнавати шалених втрат на війні в Україні. Тільки за минулу добу ЗСУ знищили 980 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 161 520 своїх вояк. У Генштабі уточнюють, що підрахунок ускладнений через інтенсивність боїв.

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Втрати ворога у техніці

Також чимало техніки російські загарбники втратили за понад рік повномасштабного вторгнення. Мовиться про тисячі танків, бойових броньованих машин, а також сотні літаків і гелікоптерів. Свіжа статистика втрат така:

танків – 3 492 (+8);

бойових броньованих машин – 6 799 (+10);

артилерійських систем – 2 528 (+9);

РСЗВ – 502 (+7);

засоби ППО – 262 (+2);

літаків – 304 (+0);

гелікоптерів – 289 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 132 (+12);

крилаті ракети – 907 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 377 (+10);

спеціальна техніка – 257 (+1).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 15 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Наступ ворога не вщухає

Про це свідчить ранкове зведення Генштабу. У ньому наголошують, що росіяни прагнуть досягнути поставленої перед ними цілі. Мовиться про вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Основні зусилля на ведення наступальних дій зафіксовані на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, а також Шахтарському напрямках. Відомо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили понад 90 атак на цих напрямках.

Найскладніша зараз ситуація на Бахмутському напрямку. Росіяни намагаються захопити місто. У ньому точаться запеклі позиційні бої. ЗСУ вдалося відбити атаки ворога у районах Ягідного, Хромового та Оріхово-Василівки.

Що стосується Куп'янського та Лиманського, то там окупанти зберігають свою присутність у прикордонних районах. Це заважає нашим підрозділам переходити на інші напрямки. Крім того, за минулу добу ворог намагався прорвати оборону ЗСУ. Правда, досягнути результатів загарбникам не вдалося.

Окупанти ведуть наступ на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Наступальні дії зафіксували у районах Кам'янки, Невельського, Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Новомихайлівки, Побєди та Водяного на Донеччині. Але і цього разу ворог не досягнув жодних результатів.