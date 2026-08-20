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24 Канал Новини України "Мінуснулися" майже півтори тисячі солдатів разом із технікою: які втрати ворога на 20 серпня
20 серпня, 06:44
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"Мінуснулися" майже півтори тисячі солдатів разом із технікою: які втрати ворога на 20 серпня

Тетяна Бабич

Окупанти кидають усі свої сили на захоплення українських територій. Проте досягти стратегічно важливих проривів росіянам не вдається – натомість втрати їхньої армії тільки зростають.

Про нову партію ліквідованих російських загарбників та їхню знищену техніку повідомили у звіті Генштабу ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 20 серпня 2026 року країна-терористка втратила:

  • особового складу –1 472 640 (+1 480) осіб;
  • танків 12 283 – (+7);
  • бойових броньованих машин – 25 165 (+3);
  • артилерійських систем – 48 261 (+56);
  • РСЗВ – 2050 (+7);
  • засобів ППО – 1 577 (+0);
  • літаків – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 470 869 (+1 672);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 136 818 (+500);
  • спеціальної техніки – 4 551 (+3);
  • крилатих ракет – 5 010 (+0).


Втрати Росії у війні на 20 серпня / Генштаб

Зауважимо, що заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомив, що російське угруповання налічує близько 670 тисяч військових бойового компонента, ще 65 тисяч перебувають в оперативному резерві. 
 
За його словами, ця чисельність залишається майже незмінною. Водночас розвідка фіксує тенденцію, за якої російські втрати перевищують щомісячну кількість нових контрактників.

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