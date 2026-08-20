"Мінуснулися" майже півтори тисячі солдатів разом із технікою: які втрати ворога на 20 серпня

Окупанти кидають усі свої сили на захоплення українських територій. Проте досягти стратегічно важливих проривів росіянам не вдається – натомість втрати їхньої армії тільки зростають.

Про нову партію ліквідованих російських загарбників та їхню знищену техніку повідомили у звіті Генштабу ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 20 серпня 2026 року країна-терористка втратила:

особового складу –1 472 640 (+1 480) осіб;

танків 12 283 – (+7);

бойових броньованих машин – 25 165 (+3);

артилерійських систем – 48 261 (+56);

РСЗВ – 2050 (+7);

засобів ППО – 1 577 (+0);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 470 869 (+1 672);

наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 136 818 (+500);

спеціальної техніки – 4 551 (+3);

крилатих ракет – 5 010 (+0).



Втрати Росії у війні на 20 серпня / Генштаб