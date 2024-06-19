Бійці Третьої штурмової бригади у травні знищили сотні окупантів на Харківщині: ефектні кадри

Росія продовжує зазнавати втрат у війні. Так, бійці одного з підрозділів Третьої штурмової бригади знищили 250 окупантів минулого місяця.

Мовиться лише про ті випадки, які вдалося зафіксувати на відео. Насправді ж, бійці могли ліквідувати більше особового складу ворога, тому дані ще уточнюються.

До теми Ще 1130 російських окупантів ліквідували ЗСУ: втрати ворога 19 червня

На Харківщині ліквідували 250 окупантів

Бійці 1 механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади лише протягом травня 2024 року ліквідували 250 окупантів. Це ті випадки, які підтверджені кадрами знищення ворога. Реальна ж кількість ліквідованих російських військових може бути значно більшою.

Ліквідували окупантів на Харківщині. Бійці додали, що нищили ворога за допомогою дронів, кулеметів та гранат.

Як військові ліквідували 250 окупантів на Харківщині: дивіться відео (Увага! Відео містить чутливий контент! Не рекомендовано до перегляду людям з чутливою психікою та неповнолітнім! 18+)

Як додали в бригаді, це відео стане початком публікації дописів з доказами знищення окупантів. Бійці анонсували, що й надалі публікуватимуть кадри з ліквідацією ворога.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники вже ліквідували близько 530 тисяч особового складу ворога. Також ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки, вартість якої сягає мільйонів доларів.