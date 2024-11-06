Понад 1200 окупантів, 20 артсистем і 6 танків: втрати ворога 6 листопада
6 листопада 2024, 07:42Читать новость на русском
Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат внаслідок повномасштабної війни проти України. За минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати ще 1 250 ворожих солдатів.
Таким чином загальна кількість безповоротних втрат в особовому складі в армії країни-агресорки становить 702 900 військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт від Генштабу ЗСУ.
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Які втрати у Росії 6 листопада
Від 24 лютого 2024 року Росія втратила:
- танків – 9 214 (+6),
- бойових броньованих машин – 18 592 (+11),
- артилерійських систем – 20 170 (+20),
- РСЗВ – 1 245 (+0),
- засобів ППО – 996 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 366 (+57),
- крилатих ракет – 2 631 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 333 (+55),
- спеціальної техніки – 3 588 (+1).
Втрати ворога станом на 6 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ