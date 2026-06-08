Мінус понад 1300 окупантів, 3 РСЗВ, ППО, танки: втрати ворога на 8 червня

Росіяни продовжують зазнавати шалених втрат у війні проти України. За останню добу окупанти втратили ще 1 330 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. До теми Є 2 фактори: у 3 армійському корпусі пояснили, чому можна говорити про перевагу ЗСУ на фронті Які втрати ворога станом на 8 червня 2026 року? Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.26 орієнтовно склали: особового складу – 1 374 950 (+1 330) осіб

танків – 11 997 (+8)

бойових броньованих машин – 24 705 (+5)

артилерійських систем – 43 564 (+85)

РСЗВ – 1 847 (+3)

засобів ППО – 1 409 (+2)

літаків – 436 (+0)

гелікоптерів – 353 (+0)

наземних робототехнічних комплексів – 1 607 (+12)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2 161)

крилаті ракети – 4 733 (+0)

кораблі/катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 104 414 (+363)

спеціальна техніка – 4 259 (+2)

Втрати ворога на 8 червня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Нагадаємо, Сили безпілотних систем повідомили про ураження пункту тимчасової дислокації бригади "Терек" на тимчасово окупованій території Луганської області. Частина будівель на території комплексу зазнала значних руйнувань. А у ГУР МО показали, як мінусують техніку та піхоту окупантів на Запорізькому напрямку. Під вогневим ураженням українських розвідників опинилися засоби зв'язку противника, різноманітна військова техніка, російські безпілотники, транспортні засоби та особовий склад окупаційної армії.