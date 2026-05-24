24 травня, 08:33
Понад 1100 окупантів, РСЗВ, ППО, танк: втрати ворога на 24 травня
Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат на фронті в Україні як в особовому складі, так і в техніці. Українським захисникам вдалося ліквідувати 1110 росіян за останню добу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати у Росії станом на 24 травня 2026 року?
За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:
- особового складу – близько 1 355 920 (+1 110);
- танків – 11 950 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 603 (+4);
- артилерійських систем – 42 640 (+61);
- РСЗВ – 1 800 (+1);
- засобів ППО – 1 396 (+2);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 308 321 (+1 843);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 451 (+7);
- крилатих ракет – 4 632 (+0);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 98 698 (+292);
- спеціальної техніки – 4 216 (+4).