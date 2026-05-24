Понад 1100 окупантів, РСЗВ, ППО, танк: втрати ворога на 24 травня

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат на фронті в Україні як в особовому складі, так і в техніці. Українським захисникам вдалося ліквідувати 1110 росіян за останню добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. До теми Російські війська маскують військові колони під цивільні фури на Півдні Які втрати у Росії станом на 24 травня 2026 року? За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять: особового складу – близько 1 355 920 (+1 110);

танків – 11 950 (+1);

бойових броньованих машин – 24 603 (+4);

артилерійських систем – 42 640 (+61);

РСЗВ – 1 800 (+1);

засобів ППО – 1 396 (+2);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 308 321 (+1 843);

наземних робототехнічних комплексів – 1 451 (+7);

крилатих ракет – 4 632 (+0);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 98 698 (+292);

спеціальної техніки – 4 216 (+4).

Втрати Росії у війні в Україні на 24 травня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Нагадаємо, українські військові у ніч на 23 травня атакували нафтовий термінал "Шесхарис", нафтобазу "Грушова" та танкер російського тіньового флоту. Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" окремо повідомив про ураження фрегата "Адмірал Ессен" проєкту 11356 у районі військово-морської бази Новоросійськ. Окрім того, ЗСУ за допомогою FPV-дронів атакували російський пункт безпілотників в окупованих Олешках Херсонської області. Внаслідок цього виникла пожежа, вдалося ліквідувати щонайменше 15 окупантів.