"Мінус" понад 1300 росіян і кілька десятків артсистем: втрати ворога на 29 березня
29 березня, 06:45
Оновлено - 06:55, 29 березня

"Мінус" понад 1300 росіян і кілька десятків артсистем: втрати ворога на 29 березня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • За останню добу українські військові ліквідували 1 360 російських окупантів.
  • З початку війни Росія втратила близько 1 295 830 осіб, 11 820 танків, 24 313 бойових машин та 39 001 артилерійську систему.

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат на фронті в особовому складі. За останню добу українським військовим вдалося ліквідувати ще 1 360 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати у ворога на 29 березня 2026 року?

З початку війни проти України Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 295 830 (+1 360) осіб;
  • танків – 11 820 (+8);
  • бойових броньованих машин – 24 313 (+16);
  • артилерійських систем – 39 001 (+65);
  • РСЗВ – 1 707 (+0);
  • засобів ППО – 1 337 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948);
  • крилатих ракет – 4 491 (+0);
  • кораблів та катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 85 977 (+181);
  • спеціальної техніки – 4 105 (+0).


Втрати Росії в Україні на 29 березня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

