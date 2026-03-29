"Мінус" понад 1300 росіян і кілька десятків артсистем: втрати ворога на 29 березня

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат на фронті в особовому складі. За останню добу українським військовим вдалося ліквідувати ще 1 360 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати у ворога на 29 березня 2026 року?

З початку війни проти України Росія втратила:

особового складу – близько 1 295 830 (+1 360) осіб;

танків – 11 820 (+8);

бойових броньованих машин – 24 313 (+16);

артилерійських систем – 39 001 (+65);

РСЗВ – 1 707 (+0);

засобів ППО – 1 337 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948);

крилатих ракет – 4 491 (+0);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 85 977 (+181);

спеціальної техніки – 4 105 (+0).



Втрати Росії в Україні на 29 березня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

