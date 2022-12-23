ЗСУ ліквідували "спецназівця Ахмата" із Волгограда: відео з ним публікував Кадиров

ЗСУ щодня ліквідовують російських окупантів. Цього разу на концерт до Кобзона вирушив Раміз Мамедов – "спецназівець" "Ахмата" із Волгограда.

Вже понад сто тисяч російських окупантів стали "двохсотими". Серед них й Раміз Мамедов – окупант з Волгограда. Новину повідомили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Мамедов працював таксистом та продавав автомобілі. Водночас згодом йому раптом дуже захотілося стати російським "гарматним м'ясом".

Окупант долучився до "Ахмата" – СОБР, який дислокується у Чечні. Перш ніж вирушити до Кобзона, Мамедов "засвітився" у відео, яке знімав Рамзан Кадиров.

На Кубані – вже алея вбитих вагнерівців-зеків

Росія зазнає в Україні колосальних втрат. Зокрема, на Кубані виявили алею, де поховали 50 вагнерівців, яких ліквідували на війні Росії з Україною. Євгеній Прігожин підтвердив, що там поховані вагнерівці. Деяких з них вже вдалося ідентифікувати.

Втрати ворога

Станом на 23 грудня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 100 950 окупантів. Також знищили: