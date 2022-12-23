ЗСУ ліквідували "спецназівця Ахмата" із Волгограда: відео з ним публікував Кадиров
ЗСУ щодня ліквідовують російських окупантів. Цього разу на концерт до Кобзона вирушив Раміз Мамедов – "спецназівець" "Ахмата" із Волгограда.
Вже понад сто тисяч російських окупантів стали "двохсотими". Серед них й Раміз Мамедов – окупант з Волгограда. Новину повідомили росЗМІ, інформує 24 канал.
Зауважте ЗСУ підсмажили окупантів у промзоні під Бахмутом: гаряче відео удару по росіянах
Мамедов працював таксистом та продавав автомобілі. Водночас згодом йому раптом дуже захотілося стати російським "гарматним м'ясом".
Окупант долучився до "Ахмата" – СОБР, який дислокується у Чечні. Перш ніж вирушити до Кобзона, Мамедов "засвітився" у відео, яке знімав Рамзан Кадиров.
На Кубані – вже алея вбитих вагнерівців-зеків
Росія зазнає в Україні колосальних втрат. Зокрема, на Кубані виявили алею, де поховали 50 вагнерівців, яких ліквідували на війні Росії з Україною. Євгеній Прігожин підтвердив, що там поховані вагнерівці. Деяких з них вже вдалося ідентифікувати.
Втрати ворога
Станом на 23 грудня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 100 950 окупантів. Також знищили:
- танків – 3 005 (+2) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 986 (+5) одиниць;
- артилерійських систем – 1 984 (+6) одиниці;
- РСЗВ – 414 (+1) одиниць;
- засобів ППО – 212 (+0) одиниць;
- літаків – 283 (+0) одиниці;
- гелікоптерів – 267 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 698 (+5) одиниць;
- крилатих ракет – 653 (+0) одиниці.