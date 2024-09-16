Понад тисяча ліквідованих окупантів, танки та БМП: втрати ворога 16 вересня

Сили оборони продовжують відбивати наступ ворога та завдавати противнику втрат. За добу ЗСУ знищили 1060 окупантів.

Актуальну статистику втрат ворога станом на 16 вересня оновив Генштаб ЗСУ. Зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.

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Загальні втрати противника у живій силі сягають поза 634 тисячі окупантів.

Втрати Росії у війні

особового складу – близько 634860 (+1060) осіб,

танків – 8683 (+3) од,

бойових броньованих машин – 17071 (+8) од,

артилерійських систем – 18123 (+14) од,

РСЗВ – 1187 (+1) од,

засоби ППО – 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29),

крилаті ракети – 2592 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24712 (+28) од,

спеціальна техніка – 3090 (+6)



Втрати ворога у війні / Інфографіка Генштабу