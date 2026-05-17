Мінус 1170 окупантів, 3 ППО та літак: втрати ворога на 17 травня

Росія продовжує атакувати Україну та використовує для цього все більше солдатів та техніку. Українські оборонці не лише захищають кордони, але й знищують наступальний потенціал окупантів.

Про актуальні втрати у росіян на 17 травня повідомили у Генштабі.

Які втрати Росії на 17 травня?

З початку повномасштабної війни станом на 17 травня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 348 790 (+1 170) осіб;

танків – 11 938 (+1);

бойових броньованих машин – 24 578 (+4);

артилерійських систем – 42 215 (+82);

РСЗВ – 1 790 (+2);

засобів ППО – 1 384 (+3);

літаків – 436 (+1);

гелікоптерів – 352 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 410 (+13);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 295 454 (+2 131);

крилатих ракет – 4 628 (+2);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 97 118 (+325);

спеціальної техніки – 4 196 (+5).



Втрати ворога на 17 травня / Інфографіка Генштабу

Чому втрати росіян на фронті зменшують їх наступальний потенціал?

Втрати російської армії на фронті поступово зменшують її наступальний потенціал, адже темпи знищення живої сили та техніки перевищують можливості Росії щодо їх відновлення.

Через великі втрати окупанти стикаються з дефіцитом особового складу, а нових контрактників вдається залучати дедалі важче навіть попри високі грошові виплати. Крім того, на фронт часто відправляють погано підготовлених новобранців, що знижує ефективність штурмів.

Ситуацію для росіян ускладнює активне використання ЗСУ дронів та артилерії, які створюють так звані "кілзони" – зони суцільного ураження. Через це окупанти не можуть нормально евакуйовувати поранених, а втрати стають ще більшими.

Водночас російська армія втрачає бронетехніку, транспорт і логістичні ресурси, тому дедалі частіше змушена штурмувати позиції пішки або на цивільному транспорті.

Усе це призводить до втрати темпу наступу, адже кількість штурмів зменшується, війська виснажуються, а темпи просування сповільнюються. У деяких районах російські сили навіть втрачають контроль над раніше захопленими позиціями через українські контратаки.

До слова. Активне використання дронів на фронті завдає ворогу втрат серед війська, яку він не може компенсувати навіть за рахунок мобілізації. Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що знищення техніки та особового складу дозволяє Україні проводити контрнаступальні дії, а за необхідності організувати оборону.

Яких значних втрат зазнали росіяни за останній час?

Сили оборони України в ніч на 14 травня завдали серії ударів по важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема, під удар потрапив один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – "Рязанський" НПЗ, на території якого спалахнула пожежа. Також були уражені російські військові кораблі, склади боєприпасів та інші об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

Окрім цього, Сили безпілотних систем атакували військові об'єкти в Єйську, де було знищено літак-амфібію Бе-200 та вертоліт Ка-27.

Під час операції українські захисники також уразили засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні системи та техніку зв'язку окупантів, серед яких мобільний комплекс зв'язку "Редут-2УС" і вузол зв'язку.