Величезна цифра знову: Генштаб назвав втрати Росії на 18 вересня

Російські війська надалі намагаються просуватися українською територією. Втім, кожен клаптик метр квадратний обертається для ворога втратами.

Вже півмільйона росіян загинули на війні в Україні. Загальні втрати ж Росії сягнули півтора мільйона. Такі цифри наводить британська розвідка.

Скільки окупантів ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення станом на 18 вересня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 514 910 (+1 420) осіб;

танків – 12 351 (+5);

бойових броньованих машин – 25 352 (+7);

артилерійських систем – 49 938 (+75);

РСЗВ – 2 142 (+3);

засоби ППО – 1 646 (+1);

літаків – 442 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземні робототехнічні комплекси – 2 656 (+12);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808);

крилаті ракети – 5 111 (+0);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 150 442 (+424);

спеціальна техніка – 4 701 (+4).

Втрати Росії на 18 вересня 2026 рік / Фото Генштаб

Зауважимо, що Кремль намагається приховати рівень втрат на фронті.

Стало відомо, що через нестачу місць у російських військових шпиталях поранених військових почали лікувати в цивільних лікарнях. Для них там створюють окремі відділення з обмеженим доступом і засекреченою документацією.

Медпрацівників змушують підписувати документи про нерозголошення інформації про військових пацієнтів. У медичних документах замість імені та прізвища можуть вказувати лише номер пацієнта.

Через велику кількість військових пацієнтів цивільні медзаклади стикаються з нестачею персоналу та місць, що ускладнює отримання допомоги звичайними пацієнтами.

За оцінками аналітиків, у військових медзакладах Росії є щонайменше 58,3 тисячі ліжок. Цього виявилося недостатньо через великі втрати російської армії.