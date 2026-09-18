Величезна цифра знову: Генштаб назвав втрати Росії на 18 вересня
Російські війська надалі намагаються просуватися українською територією. Втім, кожен клаптик метр квадратний обертається для ворога втратами.
Вже півмільйона росіян загинули на війні в Україні. Загальні втрати ж Росії сягнули півтора мільйона. Такі цифри наводить британська розвідка.
Скільки окупантів ліквідовано за добу?
За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення станом на 18 вересня 2026 рік Росія втратила:
- особового складу – близько 1 514 910 (+1 420) осіб;
- танків – 12 351 (+5);
- бойових броньованих машин – 25 352 (+7);
- артилерійських систем – 49 938 (+75);
- РСЗВ – 2 142 (+3);
- засоби ППО – 1 646 (+1);
- літаків – 442 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- наземні робототехнічні комплекси – 2 656 (+12);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808);
- крилаті ракети – 5 111 (+0);
- кораблі / катери – 35 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 150 442 (+424);
- спеціальна техніка – 4 701 (+4).
Втрати Росії на 18 вересня 2026 рік / Фото Генштаб
Зауважимо, що Кремль намагається приховати рівень втрат на фронті.
Стало відомо, що через нестачу місць у російських військових шпиталях поранених військових почали лікувати в цивільних лікарнях. Для них там створюють окремі відділення з обмеженим доступом і засекреченою документацією.
Медпрацівників змушують підписувати документи про нерозголошення інформації про військових пацієнтів. У медичних документах замість імені та прізвища можуть вказувати лише номер пацієнта.
Через велику кількість військових пацієнтів цивільні медзаклади стикаються з нестачею персоналу та місць, що ускладнює отримання допомоги звичайними пацієнтами.
За оцінками аналітиків, у військових медзакладах Росії є щонайменше 58,3 тисячі ліжок. Цього виявилося недостатньо через великі втрати російської армії.