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24 Канал Новини України Величезна цифра знову: Генштаб назвав втрати Росії на 18 вересня
18 вересня, 06:29
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Оновлено - 06:33, 18 вересня

Величезна цифра знову: Генштаб назвав втрати Росії на 18 вересня

Анастасія Колеснікова

Російські війська надалі намагаються просуватися українською територією. Втім, кожен клаптик метр квадратний обертається для ворога втратами.

Вже півмільйона росіян загинули на війні в Україні. Загальні втрати ж Росії сягнули півтора мільйона. Такі цифри наводить британська розвідка.

Скільки окупантів ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення станом на 18 вересня 2026 рік Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 514 910 (+1 420) осіб;
  • танків – 12 351 (+5);
  • бойових броньованих машин – 25 352 (+7);
  • артилерійських систем – 49 938 (+75);
  • РСЗВ – 2 142 (+3);
  • засоби ППО – 1 646 (+1);
  • літаків – 442 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 656 (+12);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808);
  • крилаті ракети – 5 111 (+0);
  • кораблі / катери – 35 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 150 442 (+424);
  • спеціальна техніка – 4 701 (+4).

Втрати Росії на 18 вересня 2026 рік / Фото Генштаб

Зауважимо, що Кремль намагається приховати рівень втрат на фронті.

Стало відомо, що через нестачу місць у російських військових шпиталях поранених військових почали лікувати в цивільних лікарнях. Для них там створюють окремі відділення з обмеженим доступом і засекреченою документацією.

Медпрацівників змушують підписувати документи про нерозголошення інформації про військових пацієнтів. У медичних документах замість імені та прізвища можуть вказувати лише номер пацієнта. 

Через велику кількість військових пацієнтів цивільні медзаклади стикаються з нестачею персоналу та місць, що ускладнює отримання допомоги звичайними пацієнтами. 

За оцінками аналітиків, у військових медзакладах Росії є щонайменше 58,3 тисячі ліжок. Цього виявилося недостатньо через великі втрати російської армії. 

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