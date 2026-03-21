Знову понад тисяча ліквідованих окупантів і купа техніки: втрати ворога на 21 березня
- Ворожа армія не дорахувалася понад 1000 власних солдатів лише за останню добу.
- Українські бійці активно палять військову техніку противника.
Війська країни-агресорки зазнають багато невдач на фронті й продовжують втрачати своїх солдатів. Тим часом українські бійці продовжують рухатися до досягненн стратегічної мети зі знищення 50 тисяч загарбників за місяць.
Про нову партію ліквідованих росіян та їхню техніку розповіли в Генштабі ЗСУ.
Які втрати ворога на 21 березня?
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько1 286 940 (+1240) осіб;
- танків – 11 790 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 262 (+8);
- артилерійських систем – 38 608 (+39);
- РСЗВ – 1 691 (+0);
- засобів ППО – 1 333 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 188 985 (+1 781);
- крилатих ракет – 4 468 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 518 (+144);
- спеціальної техніки – 4096 (+0).
Втрати ворога на 21 березня 2026 року / Інфографіка Генштабу
До речі, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив в етері 24 Каналу, що нині українські війська почуваються значно впевненіше, ніж рік тому. Він підкреслив, що покращене забезпечення дронами, артилерією та загальна стійкість підрозділів фактично зруйнували розрахунки Росії щодо її планів поповнення армії.
Як ЗСУ били по росіянах останнім часом?
Нещодавно Сили оборони України відбили потужну атаку російських військ на Лиманському напрямку, знищивши понад два десятки одиниць техніки та ще 43 окупантів і їхню бронетехніку.
У ніч на 20 березня українські військові завдали ударів по низці ключових об'єктів російського оборонно-промислового комплексу. Під ураження потрапили, зокрема, завод, полігон і літак дальнього радіолокаційного виявлення. У Генштабі підтвердили, що після удару 17 березня по 123-му авіаремонтному заводу було також пошкоджено літак А-50, який перебував на ремонті та, ймовірно, готувався до модернізації.
Крім того, як розповів Сергій Стерненко, на Покровському напрямку українські військові за допомогою FPV-дрона знищили російський ударний вертоліт Ка-52, здатний уражати як техніку, так і живу силу противника та повітряні цілі на полі бою.