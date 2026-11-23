Солдати для Росії – розхідний ресурс. Так, країна-агресорка зазнає разючих втрат на фронті й навіть не встигає поповнювати ряди своїх військових.

Про нову партію ворожих втрат розповіли в Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії?

Особовий склад – 1 639 641 (+2 471)

Танки – 12 492 (+5)

Бойові броньовані машини – 25 941 (+18)

Артилерійські системи – 52 731 (+70)

РСЗВ – 2 298 (+3)

Засоби ППО – 1 768 (+1)

Літаки – 452

Гелікоптери – 356

Наземні робототехнічні комплекси – 3 213 (+4)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 618 262 (+1 459)

Крилаті ракети – 5 278

Кораблі та катери – 35

Підводні човни – 2

Автомобільна техніка та автоцистерни – 178 713 (+651)

Спеціальна техніка – 4 932 (+7)

Раніше ми розповідали про те, що оператори 5-ї штурмової київської бригади використовують технологію Middle Strike, що дозволяє завдавати ударів на середні відстані та уражати російські сили далеко за лінією фронту.

Їхніми цілями стають військова техніка, озброєння, логістичні шляхи та інші об'єкти окупантів. Такі операції не лише стримують противника на передовій, а й ускладнюють постачання та забезпечення його підрозділів.

До речі, військові показали кадри, на яких видно, як росіяни намагаються втекти від удару БпЛА.