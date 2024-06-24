1300 окупантів та понад 50 артсистем: втрати ворога на 24 червня

24 червня 2024, 07:55
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб

Сили оборони ліквідували за добу 1300 окупантів. Ворог зазнає втрат і в техніці – знищено понад 50 артилерійських установок та 12 танків.

При цьому через інтенсивність боїв вести підрахуонк складно, втрати російської армії можуть бути і вищими. Актуальні орієнтовні цифри повідомив Генштаб ЗСУ станом на ранок 24 червня.  

Дивіться також Бояться дронів: на російському "Енгельсі" "тушки" змінюють розташування кожні 5 годин

Від початку повномасштабної війни втрати російської армії у живій силі сягнули понад 535 тисяч.

Втрати ворога 24 червня

  • особового складу – близько 535 660 (+1300) осіб,
  • танків – 8031 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 15413 (+15) од,
  • артилерійських систем – 14246 (+51) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО – 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),
  • крилаті ракети – 2323 (+2),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,
  • спеціальна техніка – 2397 (+20)


Втрати російської армії станом на 24 червня / Інфографіка Генштабу

Автор: Анастасія Лукашевська