1300 окупантів та понад 50 артсистем: втрати ворога на 24 червня

Сили оборони ліквідували за добу 1300 окупантів. Ворог зазнає втрат і в техніці – знищено понад 50 артилерійських установок та 12 танків.

При цьому через інтенсивність боїв вести підрахуонк складно, втрати російської армії можуть бути і вищими. Актуальні орієнтовні цифри повідомив Генштаб ЗСУ станом на ранок 24 червня.

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Від початку повномасштабної війни втрати російської армії у живій силі сягнули понад 535 тисяч.

Втрати ворога 24 червня

особового складу – близько 535 660 (+1300) осіб,

танків – 8031 (+12) од,

бойових броньованих машин – 15413 (+15) од,

артилерійських систем – 14246 (+51) од,

РСЗВ – 1108 (+0) од,

засоби ППО – 863 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),

крилаті ракети – 2323 (+2),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,

спеціальна техніка – 2397 (+20)



Втрати російської армії станом на 24 червня / Інфографіка Генштабу