1300 окупантів та понад 50 артсистем: втрати ворога на 24 червня
24 червня 2024, 07:55Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Сили оборони ліквідували за добу 1300 окупантів. Ворог зазнає втрат і в техніці – знищено понад 50 артилерійських установок та 12 танків.
При цьому через інтенсивність боїв вести підрахуонк складно, втрати російської армії можуть бути і вищими. Актуальні орієнтовні цифри повідомив Генштаб ЗСУ станом на ранок 24 червня.
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Від початку повномасштабної війни втрати російської армії у живій силі сягнули понад 535 тисяч.
Втрати ворога 24 червня
- особового складу – близько 535 660 (+1300) осіб,
- танків – 8031 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 15413 (+15) од,
- артилерійських систем – 14246 (+51) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО – 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),
- крилаті ракети – 2323 (+2),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,
- спеціальна техніка – 2397 (+20)
Втрати російської армії станом на 24 червня / Інфографіка Генштабу