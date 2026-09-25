Понад 1,5 тисячі солдатів і гора цінної техніки: які втрати ворога на 25 вересня

Кремлівський диктатор усе ще марить захопленням великих українських міст, задля чого він здатен покласти далеко не одного російського солдата. А втрати, яких агресору завдають Сили оборони України, дійсно суттєві.

Про чергову партію ліквідованих окупантів, а також їхньої техніки, розповіли в Генштабі.

Які втрати ворога?

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року українські оборонці знищили:

особового складу – близько 1 525 570 (+1 590) осіб;

танків – 12 369 (+2);

бойових броньованих машин – 25 415 (+13);

артилерійських систем – 50 275 (+35);

РСЗВ – 2 157 (+3);

засобів ППО – 1 669 (+0);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 532 575 (+1 223);

наземних робототехнічних комплексів –2 736 (+9);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 153 152 (+370);

спеціальної техніки – 4 741 (+1);

крилатих ракет – 5 118 (+7).

До речі, раніше ми писали про те, як на Торецькому напрямку оператори безпілотників підрозділу "Фенікс" продемонстрували результати своєї роботи. За допомогою дронів українські військові уразили ворожі реактивні системи "Солнцепьок" та "Ураган".

Також речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері 24 Каналу зазначив, що українські військові почали прицільно вибивати інфраструктуру ворожих безпілотників на східному фронті. Під удар потрапили склади та командні пункти російського угруповання "Рубікон".