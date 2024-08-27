"Мінус" 1280 окупантів і понад 360 одиниць техніки й зброї: шалені втрати ворога на 27 серпня

Сили оборони продовжують давати гідну відсіч російським загарбникам, завдаючи їм чималих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 280 окупантів.

Втрати Росії в агресивній загарбницькій війні вже перевищили 609 тисяч особового складу. Окрім того, окупанти втратили тисячі одиниць техніки, загальною вартістю сотні мільйонів доларів.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

особового складу – близько 610 100 (+1280) осіб,

танків – 8 563 (+12),

бойових броньованих машин – 16 667 (+19),

артилерійських систем – 17 495 (+52),

РСЗВ – 1 173 (+1),

засоби ППО – 937 (+0),

літаків – 367 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 254 (+120),

крилаті ракети – 2 547 (+103),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 613 (+58),

спеціальна техніка – 2 944 (+3).



Втрати Росії у війні на 27 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ