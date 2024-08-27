"Мінус" 1280 окупантів і понад 360 одиниць техніки й зброї: шалені втрати ворога на 27 серпня

27 серпня 2024, 08:02
Читать новость на русском
Автор: Анжеліка Байбак

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують давати гідну відсіч російським загарбникам, завдаючи їм чималих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 280 окупантів.

Втрати Росії в агресивній загарбницькій війні вже перевищили 609 тисяч особового складу. Окрім того, окупанти втратили тисячі одиниць техніки, загальною вартістю сотні мільйонів доларів. 

Дивіться також Відповідальний за удар по Вінниці: командира човна "Краснодар" ліквідувало ГУР, – ЗМІ

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

  • особового складу – близько 610 100 (+1280) осіб,
  • танків – 8 563 (+12),
  • бойових броньованих машин – 16 667 (+19),
  • артилерійських систем – 17 495 (+52),
  • РСЗВ – 1 173 (+1),
  • засоби ППО – 937 (+0),
  • літаків – 367 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 254 (+120),
  • крилаті ракети – 2 547 (+103),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 613 (+58),
  • спеціальна техніка – 2 944 (+3).


Втрати Росії у війні на 27 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ