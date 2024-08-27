"Мінус" 1280 окупантів і понад 360 одиниць техніки й зброї: шалені втрати ворога на 27 серпня
27 серпня 2024, 08:02Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують давати гідну відсіч російським загарбникам, завдаючи їм чималих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 280 окупантів.
Втрати Росії в агресивній загарбницькій війні вже перевищили 609 тисяч особового складу. Окрім того, окупанти втратили тисячі одиниць техніки, загальною вартістю сотні мільйонів доларів.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:
- особового складу – близько 610 100 (+1280) осіб,
- танків – 8 563 (+12),
- бойових броньованих машин – 16 667 (+19),
- артилерійських систем – 17 495 (+52),
- РСЗВ – 1 173 (+1),
- засоби ППО – 937 (+0),
- літаків – 367 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 254 (+120),
- крилаті ракети – 2 547 (+103),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 613 (+58),
- спеціальна техніка – 2 944 (+3).
Втрати Росії у війні на 27 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ