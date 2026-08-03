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24 Канал Новини України Мінус 1390 окупантів, 4 ППО та 80 артсистем: втрати ворога на 3 серпня
3 серпня, 06:38
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Мінус 1390 окупантів, 4 ППО та 80 артсистем: втрати ворога на 3 серпня

Юлія Харченко

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Щодня ворог зазнає значних втрат у живій силі та військовій техніці.

Про актуальні втрати повідомили у Генштабі ЗСУ.

Скільки російських окупантів ліквідовано з початку війни?

З 24 лютого 2022 року по 3 серпня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 450 510 (+1 390) осіб;
  • танків – 12 232 (+1);
  • бойових броньованих машин – 25 075 (+5);
  • артилерійських систем – 47 276 (+80);
  • РСЗВ – 1 996 (+8);
  • засобів ППО – 1 533 (+4) ;
  • літаків – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 112 (+4);
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 440 948 (+1 657);
  • крилатих ракет – 5 007 (+0);
  • кораблів/катерів – 34 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 129 438 (+485);
  • спеціальної техніки – 4 492 (+6).


Втрати ворога на 3 серпня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, у липні 2026 року російська армія зазнала найбільших втрат у живій силі від початку року. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць Сили оборони ліквідували 42 860 окупантів, а загальні втрати Росії за перші сім місяців року сягнули 238 650 військових.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабної війни Росія втратила 1,6 мільйона військових, з яких близько 700 тисяч загинули. За його словами, щомісяця армія Росії втрачає близько 30 тисяч солдатів.

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