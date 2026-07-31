Колосальна цифра: Зеленський озвучив втрати Росії у війні

Втрати Росії у війні зростають щодня. За свою агресію проти України Кремль розплатився життями сотні тисяч своїх громадян.

Щомісяця окупанти втрачають 30 тисяч солдатів. Про це Володимир Зеленський сказав під час інтерв'ю на Fox News.

Скільки російських військових загинуло від початку війни?

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1,6 мільйона солдатів. Близько 700 тисяч з них – це загиблі.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо розповідав, що втрати Кремля щотижня становлять 5 – 6 тисяч загиблих і поранених. Він зауважив, що це єдиний конфлікт, у якому кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених.

В інтерв'ю Володимир Зеленський також підкреслив, що, попри ці величезні втрати, Путін не хоче зупиняти війну. Навпаки, він планує її посилити вже восени 2026 року. Кремль готує нову мобілізацію 500 тисяч чоловіків. Вона може розпочатися вже у жовтні після виборів у Держдуму, запланованих на 21 вересня.

До слова, Росгвардія змінила правила цивільної оборони, вперше додавши положення про захист населення під час мобілізації, воєнного стану та війни.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що це може свідчити про підготовку Кремля до придушення можливих протестів після оголошення нової мобілізації. Там також зазначили, що оновлення законодавства та розширення вербування вказують на підготовку Росії до нової хвилі призову.