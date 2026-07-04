Знову понад 1 000 солдатів і гора спаленої техніки: втрати ворога на 4 липня
Війна в Україні критично винснажує "другу армію світу". Втрати ворога у живій силі майже щоденно перевищують число в тисячу солдатів.
Про нову партію ліквідованих окупантів і їхню розповіли в Генштабі ЗСУ.
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Які втрати ворога?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 4 липня 2026 року Росія втратила:
- особовий складу – близько 1 408 340 (+ 1 190);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- танків – 12 074 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768);
- бойових броньованих машин – 24 869 (+6);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 815 (+6);
- артилерійських систем – 45 352 (+100);
- кораблів/катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- РСЗВ – 1 913 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 115 644 (+407);
- засобів ППО – 1 469 (+6);
- спеціальної техніки – 4 385 (+5);
- крилатих ракет – 4 847 (+1).
Втрати росіян станом на 4 липня / Інфографіка Генштабу
До речі, на Олександрівському напрямку українські десантники знищили підрозділ окупантів, зокрема, фактично розгромивши цілий батальйон.
Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що темпи російського наступу суттєво знизилися. У червні 2026 року середній показник просування становив близько 1 квадратного кілометра на добу, тоді як рік тому – понад 16 квадратних кілометрів, тобто швидкість наступу впала майже у 16 разів.