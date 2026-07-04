Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Знову понад 1 000 солдатів і гора спаленої техніки: втрати ворога на 4 липня
4 липня, 07:49
2

Знову понад 1 000 солдатів і гора спаленої техніки: втрати ворога на 4 липня

Тетяна Бабич

Війна в Україні критично винснажує "другу армію світу". Втрати ворога у живій силі майже щоденно перевищують число в тисячу солдатів.

Про нову партію ліквідованих окупантів і їхню розповіли в Генштабі ЗСУ.

Дивіться також Почався третій етап, – полковник запасу сказав, чого далі очікувати в Криму 

Які втрати ворога?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 4 липня 2026 року Росія втратила:

  • особовий складу – близько 1 408 340 (+ 1 190);
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • танків – 12 074 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768);
  • бойових броньованих машин – 24 869 (+6);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 815 (+6);
  • артилерійських систем – 45 352 (+100);
  • кораблів/катерів – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • РСЗВ – 1 913 (+1);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 115 644 (+407);
  • засобів ППО – 1 469 (+6);
  • спеціальної техніки – 4 385 (+5);
  • крилатих ракет – 4 847 (+1).


Втрати росіян станом на 4 липня / Інфографіка Генштабу

До речі, на Олександрівському напрямку українські десантники знищили підрозділ окупантів, зокрема, фактично розгромивши цілий батальйон. 

Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що темпи російського наступу суттєво знизилися. У червні 2026 року середній показник просування становив близько 1 квадратного кілометра на добу, тоді як рік тому – понад 16 квадратних кілометрів, тобто швидкість наступу впала майже у 16 разів.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною
Втрати ворога