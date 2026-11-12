"Атеш" здобув дані про склади боєприпасів росіян на Донеччині
Рух "Атеш" отримав дані про склади боєприпасів та систему постачання артилерії Росії у Донецькій області. Відомості передав російський військовослужбовець, якого змусили підписати контракт з армією.
Про це повідомили в "Атеш".
Цінна інформація від агента
Отримана від агента інформація розкриває координати баз зберігання озброєння та логістичні маршрути одного з артилерійських підрозділів угруповання військ "Центр".
Злиті позиції російського підрозділу на Донеччині / "Атеш"
Зазначається, що російський військовий наважився на співпрацю з партизанами після тиску з боку командування та примусу до участі у бойових діях. Не бажаючи підтримувати дії окупаційного керівництва, новобранець передав партизанам дані про систему постачання підрозділу.
Це не поодинокий випадок – ми все частіше фіксуємо такі звернення,
– розповіли в русі.
До слова, нещодавно українські захисники здійснили низку результативних атак по важливих ворожих локаціях. Так бійці 412-ї бригади Nemesis далекобійними засобами middle strike уразили дронопорт окупантів у Донецькому аеропорту.
До цього Сили оборони завдали комплексного удару по базі російського підрозділу безпілотників "Рубікон" у тимчасово окупованому Бердянську.