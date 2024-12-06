50 солдатів на 1 квадратний кілометр захопленої території: ISW підрахував втрати Росії

Росія під час наступальних дій цієї осені зазнала колосальних втрат. Усього за 3 місяці ворожа армія зменшилася на понад 125 тисяч осіб, а рівень мобілізації не дозволяє перекривати такий рівень втрат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Скільки росіян загинуло під час осінніх наступів

Кремль продовжує зазнавати колосальних втрат у війні. Так, у вересні – листопаді 2024 року окупанти проводили наступальні дії в Донецькій області та намагалися захопити якомога більше територій.

Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ, заявило, що у листопаді середньодобові втрати Росії у живій силі досягли нового історичного максимуму – 1523 солдати на добу. Ба більше, 28 листопада Кремль вперше втратив за день понад 2000 військових. Загалом, у листопаді окупаційна армія втратила 45 690 військових, і він став п'ятим місяцем поспіль, коли кількість поранених і загиблих постійно зростає.

В ISW додали, що під час наступальних дій росіяни просувалися зі швидкістю близько 27,96 квадратних кілометрів за день і загалом захопили 839 квадратних кілометрів. Мовиться про просування ворога не лише на території України, а й в Курській області.

Загалом, за три місяці осені Росія втратила 125 800 осіб, які полягли за 2 356 квадратних кілометрів, які вдалося захопити з вересня по листопад. В ISW наголошують, що за 1 квадратний кілометр окупованої території російська армія втрачала 53 солдати.

Водночас аналітики зауважують, що в середньостроковій перспективі Росія не зможе продовжувати наступальні операції з таким рівнем втрат. Нині Москві вдається набирати близько 25 – 30 тисяч солдатів на місяць. Щоб продовжувати бойові дії у такому ж темпі, Кремлю доведеться збільшити щомісячний набір призовників мінімум до 40 – 42 тисяч, а то й до 50 тисяч.

Проте плани Кремля захопити всю Донецьку область можуть зіткнутися з іншими проблемами – трудовий фонд на території країни-агресорки. Річ у тім, що додаткові зусилля зі збільшення темпів мобілізації можуть ще більше вдарити по економіці Росії. Якщо Кремль захоче наростити темпи мобілізації, то це безповоротно збільшить нестачу внутрішньої робочої сили та пришвидшить зростання інфляції.

Росіяни можуть або воювати в Україні, або працювати у внутрішній економіці Росії, але вони не можуть робити те й інше одночасно. Навряд чи Кремль найближчим часом достатньо задовольнить свої потреби в робочій силі як у військовій сфері, так і у внутрішній економіці Росії, а додаткові місяці посилених наступальних операцій в Україні у 2025 році та надалі лише ускладнять дилему Росії щодо ресурсів,

– наголосили аналітики.

Крім того, Росія зазнає серйозних втрат і в техніці. Журналісти The Washingon Post заявили, що у 2025 році Кремль може зіткнутися з серйозними проблемами через дефіцит танків. Радянські запаси вичерпуються, а щомісячне виготовлення гаубиць та важкої техніки не перекриває втрати на полі бою.