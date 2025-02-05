Розвідка Британії спрогнозувала кількість втрат російської армії на лютий

Темпи наступу ворожої російської армії залишаються високими. Щоденні втрати окупаційного війська в лютому, як і раніше, ймовірно, перевищуватимуть 1000 осіб на день.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Міністерства оборони Британії в соцмережі X (раніше твітер).

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Втрати російської армії

Як вказується у зведенні, січень 2025 року став другим за втратами місяцем війни для країни-агресорки із загальним числом втрат у 48 240 осіб (убитих і поранених), про які повідомив Генштаб ЗСУ. Так, у грудні 2024 року було зафіксовано 48 670 російських втрат, що стало найдорожчим місяцем війни для Росії на даний момент.

За даними розвідки Британії, Росія втратила понад 50 тисяч осіб у 2025 році і понад 837 тисяч з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У січні 2025 року також були відзначені другі за величиною середньодобові втрати Росії у війні проти України з щоденним показником в 1556 осіб. Це не є суттєвою зміною порівняно із загальним числом втрат у грудні 2024 року в 1570 осіб, найвищим середнім щоденним рівнем втрат Росії у війні на цей момент.

Показник втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день у лютому 2025 року, що відображає високий темп російських операцій і наступів,

– кажуть у Міноборони Британії.



Статистика втрат російської армії / Інфографіка Міноборони Британії