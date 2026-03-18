Перший мотоштурм Гришиного у 2026 році: у ДШВ показали "вибухове" відео зриву атаки
- Сили оборони України зупинили штурм російської армії у Гришиному, знищивши 13 одиниць мототехніки та 17 окупантів.
- Російська спроба прориву в районі Мирнограду також була невдала.
Сили оборони України зупинили штурм російської армії біля Гришиного, що на Донеччині. Противник вперше за три місця намагався атакувати на мототехніці.
Детальніше про операцію та втрати російської сторони розповіли у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Чим закінчився мотоштурм біля Гришиного?
Українські військові нагадали, що попередня спроба російського штурму Гришиного на багі була у грудні 2025 року. Тоді вона завершилась невдачею для ворога.
Цього разу російські війська застосували 13 одиниць мототехніки. З них 9 було знищено на підступах до Гришиного, а ще 4 одиниці – безпосередньо у селищі, розповіли військові.
За даними оборонців, російська армія втратила 17 окупантів під час цієї операції ЗСУ.
По цілях відпрацювали 155 ОМБр та 425-й ОШП "Скеля" разом з суміжними підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.
Одночасно Росія сплановано спробувала прорватися в районі Мирнограду за допомогою двох МТ-ЛБ. Ворог зазнав невдачі,
– додали у 7 корпусі ДШВ.
Зазначається, що Сили оборони знищили обидві одиниці техніки, а також ліквідували особовий склад противника.
Інші успішні удари по об'єктах російської армії
У Генштабі ЗСУ проінформували, що Сили оборони вгатили по авіазаводах в Ульяновській і Новгородській областях Росії. У результаті атаки були пошкоджені кліматичне укриття, стоянки літаків і ангар для обслуговування Іл-76 та Л-410.
Підрозділ ГУР "Примари" поцілив у радар "Валдай", ретранслятор для дронів і комплекс навігаційної системи "Глонас" у Криму.
Також бійці вдарили по двох ворожих десантних катерах "БК-16" і його екіпажу.